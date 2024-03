En Última Mirada, el economista y académico de la UCLA Sebastián Edwards reiteró su defensa a la gestión del ministro Mario Marcel (Hacienda), afirmando que “ha sido bien responsable y ha hecho una buena labor”, por lo que le sorprende “que le quieran cargar la mano a todo lo que está sucediendo”.

No obstante, calificó como “tímidas” las reformas del Gobierno para enfrentar la permisología y afirmó que “lo que se necesita es un revolcón a la economía chilena”, argumentando que el país está en un punto de inflexión. ¿Qué acciones propone? Por ejemplo, que el presidente Gabriel Boric invite a Elon Musk “y le diga que del Desierto de Atacama puede mandar a SpaceX a hacer sus cosas, que le diga que tenemos la Antártica y los desiertos (…)”. “La actitud de Elon Musk es que no hay nada imposible y todas las regulaciones hay que considerarlas como sugerencia, y que hay que preguntarse a qué ley de la física cada regulación obedece, y si no obedecen a leyes de la física, hay que cambiarlas”, justificó.