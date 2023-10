Ante la inversión de US$ 233 millones que hará la empresa Tsingshan en Chile, el ministro Nicolás Grau (Economía) dijo a Agenda Económica: “Esta es una muy buena noticia para el país por dos razones: primero, porque es una inversión relevante. Estamos hablando de US$ 230 millones solo en lo que se refiere a lo que cuesta construir esta planta; la compra del lugar y una serie de gastos que se tienen que realizar no están considerados allí. Es una inversión muy grande en torno a los 700 empleos permanentes en la Región de Antofagasta”.

“La segunda razón es porque estamos avanzando en concretar uno de los ejes articuladores de la Estrategia Nacional del Litio. Esto es lograr que, a partir del litio, se genere un mayor valor agregado en nuestro país, no exportar litio, sino que, en este caso, exportar material catódico y cátodos. Incluso, el CEO de este holding (Tsingshan), en las entrevistas que ha dado a medios chilenos, ha ido incluso más allá: ha dicho que podemos producir productos con aún más valor agregado”.