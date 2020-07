Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, iniciativa que ahora será discutida en el Senado. Si bien la reforma contó con el apoyo parlamentario tanto de la oposición como de 13 congresistas de Chile Vamos, no goza con el apoyo de expertos. Ante esto, el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, sostuvo que “¿la centroizquierda ha estado a la altura? No. Están aprobando un mal proyecto, además, regresivo”.