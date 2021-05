El presidente Sebastián Piñera anunció un bono de $1 millón para las pymes que tengan ventas menores a 25 mil UF al año, entre otras medidas. En entrevista con Agenda Económica de CNN Chile, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Héctor Sandoval, dijo que “no entendemos por qué demoramos 21 días en hacer estos anuncios. También valoramos el aporte que ha hecho la oposición en las manos de la presidenta del Senado en apurar esta agenda y aumentar la cifra. El tema es que las esperas no pueden ser eternas”. Respecto a los anuncios, señaló que “si sumamos cada una de las cosas, son valederas. No es lo que los gremios esperaban, pero tenemos que tener un puntapié inicial, no podemos seguir esperando eternamente que se tomen decisiones”.