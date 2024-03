Tras ser elegido vicepresidente de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla comentó en Última Mirada los desafíos que tiene el partido en el siglo XXI: “Yo creo que nosotros no hemos logrado encontrar un cuento que haga sentido, porque yo sigo pensando que la base del cristianismo es lo que dijo alguna vez Jesucristo que todos los hombres son iguales en dignidad, que mi hermano es mi prójimo, no es mi adversario ni mi enemigo y que yo tengo que ser solidario porque vamos navegando en esta nave por un universo y tú puedes tener autonomía, pero si no tienes colaboración y solidaridad con el resto, bueno, ¿qué es lo que somos entonces los seremos humanos?”.

“Ese relato (cristiano) lo tiene que reposicionar la DC en lo yo llamo el ancho camino del medio entre los extremos que hoy día tiene el país. Tenemos que recuperar eso y, en materia política, eso significa consolidar la democracia, modernizar el sistema político y, en economía, significa reconocer el intercambio de bienes y servicios, que no es lo mismo que el capitalismo, que yo lo grafico en una economía social e ideológica de mercado, cercano a lo que hacen los democratacristianos alemanes que han consolidado un país icono en la historia del mundo”, indicó.