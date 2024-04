En el marco de las discusiones para reformar el sistema político, el abogado constitucionalista y ex comisionado experto Domingo Lovera comentó en Última Mirada: “El sistema político no se va a modificar, no va a sufrir ningún cambio importante si es que no va acompañado de modificación de reglas a nivel constitucional, legal e incluso de reglamento de las Cámaras, sino acompañado de una cierta práctica política, y la práctica es muy importante para el funcionamiento del sistema político. Y lo mismo va a pasar a nivel de ciudadanía”.

“El sistema político puede ser perfecto, podemos tener las mejores reglas que pudimos haber diseñado basándose en la experiencia comparada y local, pero si la gente no siente que esto le está sirviendo, no vamos a tener en verdad un nuevo sistema político”, añadió.