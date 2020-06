Esta jornada la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reiteró el llamado del presidente Sebastián Piñera a un acuerdo nacional entre los diferentes partidos políticos para poder enfrentar lo que queda de crisis sanitaria. Sobre este llamado, el senador Carlos Montes (PS), integrante de la comisión de Hacienda, dijo que actualmente estamos en una situación compleja “porque los planes y programas planteados antes no dieron cuenta de la realidad, entonces estamos con un problema sanitario muy serio y familias que después de tres meses aún no reciben nada”. En ese sentido, Montes no quiso aventurar un pronóstico respecto a si se alcanza o no un acuerdo esta semana, dado que “recién el ministro (Ignacio Briones) nos está planteando su visión del marco fiscal, de las características del plan hacia las familias y de reactivación”.