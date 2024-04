Ad portas de Enade 2024, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, comentó a Agenda Económica: “Chile, efectivamente, si tú te paras en el año 2020, el escenario que se proyectaba a futuro era peor del que estamos viviendo hoy. Pero así todo, un crecimiento cercano al 2% es un crecimiento paupérrimo. Chile tiene la oportunidad de crecer mucho más.

“Hace una década, Chile crecía por sobre el mundo. Crecíamos sobre un 4% y aspirar a eso yo creo que es un sentimiento muy válido. O sea, queremos volver a crecer, no solo porque Chile puede, tiene las condiciones necesarias, tenemos el potencial del hidrógeno verde, tenemos todas las materias primas que se van a requerir para una transición energética, tenemos el litio, tenemos el talento. Por eso yo no quiero conformarme con menos. O sea, Chile tiene que volver a crecer. Pero esto no es solo voluntarismo (…) Aquí necesitamos acciones concretas”, añadió.