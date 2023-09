En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina conversó con el humorista Diego Urrutia tras su paso por el Festival de Viña 2023. En ese sentido, el titulado de Periodismo reconoció que olvidó la importancia del certamen internacional y que se sintió respaldado por el gremio del humor. “Se me olvidó que era importante el Festival de Viña (…) Fui con lo que tenía y me apoyó el gremio del humor en general. Ellos me sostuvieron harto“, sinceró. Asimismo, habló sobre la negatividad en las redes sociales y la importancia de cuidar la salud mental. “La gente escribe cosas negativas y me da lata porque no se apoyan así mismos ni al resto, no es un aporte para nadie. Son cosas tan innecesarias”, mencionó.