Un nuevo sistema frontal ingresaría a la zona sur en los próximos días.

Las temperaturas a lo largo del país parecen haber intercambiado de lugar. Mientras que en el norte predominarán las nubes con temperaturas que no superarán los 20° C, como en Putre y Arica. En la zona sur, de Temuco a Castro, los cielos estarán despejados con máximas por sobre los 16° C. Además, tanto en Valparaíso como en San Antonio se esperan lloviznas débiles ¿Qué sucederá en la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.