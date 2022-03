CNN Magazine conversó con la reconocida escritora chilena Diamela Eltit, quien en 2018 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. En la entrevista, la escritora se refirió sobre el feminismo y las críticas a la obra de Pablo Neruda. En ese sentido, y consultada sobre si hay que dejar de leer al poeta, Eltit sostuvo que “si tomáramos esa decisión, dejaríamos de leer a prácticamente todos los poetas chilenos. Entonces no estoy segura si vamos a entrarle a la obra de Neruda y dejando impolutos al resto de los poetas”. Sobre lo mismo, agregó que: “Yo pienso que las feministas harán lo que crean pertinente y una de las posibilidades es seguir leyendo a Neruda, que yo más bien me inclino en esa línea”. Respecto a la Convención Constitucional, Eltit sostuvo que “las élites se han visto afectadas, porque las élites no están acostumbradas a ver esa conjunción de personas llegando a un espacio, menos para escribir una Constitución”.