La última comisión para la Recuperación del Empleo señaló que había que mantener el IFE Laboral, situación que ratificó este jueves el Gobierno. Precisamente sobre eso conversamos con David Bravo, ex integrante de dicha instancia, en un nuevo capítulo de Agenda Económica PM. El director del centro de estudios y encuestas UC valoró la extensión del beneficio estatal enfocado en mujeres, jóvenes y mayores de 55: “Es una buena noticia porque uno de los grandes problemas para la recuperación de los empleos es que aún las personas no están buscando trabajo. Para alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia, se debe incentivar esa búsqueda de empleo”. “La brecha son 500 mil empleos y el Gobierno hace bien en apuntar en ese número porque eso es lo que nos falta. Y las dos herramientas que usa me parece que son correctas: uno es el IFE Laboral que está bien que se extienda y lo segundo es el subsidio protege que va dirigido a mujeres trabajadoras”.