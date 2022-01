Un nuevo capítulo de CNN Magazine contó con una entrevista en profundidad a la intérprete nacional Daniela Castillo, quien conversó acerca de su más reciente canción “Estabas ahí”, de la cual afirmó “la escribí hace dos años atrás, pensando en la pérdida y en el proceso de recuperarse”. Asimismo, habló en perspectiva sobre su carrera y la visión que ha plasmado en ella a través de los años: “Yo le canto al amor y siempre ha sido así”, sentenció, afirmando también que, más allá de las críticas que en el país suelen recibir los artistas que se desmarcan de las posturas políticas, “no sé si tengo el mismo discruso que otras compañeras (…) yo trato de escucharme mucho y ser auténtica a lo que siento, no me limito, no me importa que la gente intente ponerme límites, me siento libre en lo que hago y de esa manera quizá dejo ese mensaje oculto, de que nadie puede ponerte límites, ni por la edad, el género o por encasillarte”.