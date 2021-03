Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, reconoció que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata”.

En medio de un acto para conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, Fernández de Kirchner llamó a la oposición a lograr un acuerdo para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible”, dijo la vicepresidenta.

Lee también: Masivas protestas con cacerolazos durante discurso de Bolsonaro sobre la pandemia

Asimismo, reconoció que “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.

Del mismo modo, advirtió que “no estamos diciendo que no pagaremos la deuda”, sino que debido a la crisis económica por la pandemia del COVID-19, “deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.

Actualmente, Argentina lleva dos años en recesión, con aumento de pobreza e inflación más una deuda externa de 323.065 millones de dólares.