En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina abordó lo que fueron las series que marcaron el 2023 y para ello conversó con el crítico de cine, Cristián Briones. “No importando un desenlace que no te gustara, la serie mantenía un nivel de popularidad que ya no existe. El nivel de popularidad que tuvo Game of Thrones, yo no sé si alguien lo pueda recuperar”, señaló.