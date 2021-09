El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumplió un mes en el poder. Durante este tiempo su gabinete ha sido muy cuestionado, donde su ministro de Relaciones Exteriores estuvo solo 19 días en el cargo. También ha sufrido una fuerta alza del dólar, lo que ha generado que el gobierno entregue bonos de ayuda a la población. Eso sumado a la baja aprobación, donde en algunas encuestas ha llegado a marcar un 38 por ciento, y a las teorías de fraude electoral que todavía existen tras su victoria, ha generado un ambiente difícil para su mandato. Para analizar esta situación, en Conexión Global Prime conversamos con la periodista Sonia Goldenberg, columnista de The New York Times; con el ex ministro del Interior de Perú, Gino Costa; y con integrante del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Carlos Meléndez.