Junto con el proceso de vacunación contra el COVID-19 en América Latina, se han revelado casos que han despertado un malestar social. Tal como el “vacunagate” registrado en Perú, donde autoridades como ex presidente Martín Vizcarra accedieron a la llamada vacuna de cortesía de la china Sinopharm, meses antes del inicio de la inoculación ciudadana. Algo similar a lo ocurrido en Argentina con la “vacunación VIP”, donde también autoridades que no les correspondía por edad y prioridad, recibieron la vacuna gracias a gestiones realizadas por el ahora ex ministro de Salud, Ginés González. Sobre estos y otros sucesos asociados, conversamos en este capítulo de Conexión Global Prime con Daniel Santa Cruz, periodista del diario La Nación de Argentina; Carlos Escaffi, académico de la Pontificia Universidad Católica de Lima; y Millán Requena, profesor de Derecho Internacional y de la Unión Europea, de la Universidad de Alicante.