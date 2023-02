Un grupo de expertos en fakes news identificó que una inteligencia artificial se encargó de recrear un noticiero con presentadores que difunden información no confirmada sobre la situación económica de Venezuela. En tanto, el presidente Nicolás Maduro reaccionó con ironía ante la acusación, “nos acusan de que somos robots, que no existimos (…) No es la inteligencia artificial, es la inteligencia popular, es la inteligencia revolucionaria”. Esta información y más en una nueva edición de Conexión Global.