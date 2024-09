Comienza instalarse la primavera en la RM: Pronóstico para el jueves 26 de septiembre de 2024

Este penúltimo día de la semana será el peak de temperaturas en la RM, con una máxima que superará los 20° C. Revisa aquí los detalles.

Comienza a instalarse la primavera y, gradualmente, las temperaturas máximas van en aumento. Al recorrer el país de norte a sur, en Copiapó se prevé un día soleado con temperaturas que alcanzarían los 29° C. En Valparaíso, el termómetro descenderá a 19° C, mientras que en Temuco se esperan 15° C y en Concepción 14° C, donde las mañanas serán frías. Sin embargo, en la Región Metropolitana se registrará el pico de temperaturas durante esta semana, con 24° C.