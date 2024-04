La meteoróloga de MeteoRED Viviana Urbina abordó en CNN Tiempo la oscilación térmica de las próximas semanas con la llegada del otoño al territorio nacional. “Se espera que las temperaturas no superen los 30° C y que, paulatinamente, vayan bajando aún más de camino al invierno”, indicó la experta.

En Santiago, en los últimos días las máximas cercanas a los 30° C parecieran haber quedado atrás. Hemos vivido un descenso en las temperaturas que a partir del viernes no volverán a superar los 20° C en lo que resta de abril. A inicios de la semana, se esperaba que cerráramos la misma con precipitaciones, no obstante, estas no llegarán hasta la noche del lunes o la madrugada del martes.

En el resto de la zona central, es decir, en las regiones de Valparaíso y O’higgins, existe una tendencia similar a la Región Metropolitana, con temperaturas que con el pasar de los días se mantienen en el orden de los 20° C, excepto en el interior de la Quinta Región, donde las máximas se mantendrán entre los 22° C y 24° C.

En la zona norte, la llegada de una dorsal cálida, que va de norte a sur, ha elevado las máximas en el interior de las regiones de Tarapacá hasta Coquimbo con máximas que superan los 25° C y que en localidades como Pica y San Pedro han alcanzado los 30° C, mientras que en las costas los termómetros marcan entre 20° C y 25° C de máxima; esta tendencia se mantendrá hasta el final de esta semana.

Al contrario, en la zona centro-sur y sur, el otoño ya se ha instalado, con precipitaciones desde este miércoles que han traído chubascos para la Araucanía y lluvias toda la jornada en Los Ríos y Los Lagos; mientras que para el Maule, Ñuble y Biobío, las lluvias comenzarán a partir del jueves.

Por su parte, en Aysén y Magallanes, la llegada de un sistema frontal está provocando mucha lluvia e incluso aguanieve durante las madrugadas en ciudades como Coyhaique y Puerto Natales. Esta condición en la zona austral continuará al menos hasta el día sábado.

