En una nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las noticias más relevantes de la jornada: Con 82 votos en contra se rechazó la acusación constitucional en la cámara de diputadas y diputados de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, el libelo acusatorio que fue interpuesto por el conglomerado de Chile Vamos apuntaba a una presunta responsabilidad política y jurídica en la concesión de indultos y beneficios carcelarios de presos mapuches en la macrozona sur. El presidente Gabriel Boric visitó la Región de Aysén, en donde respaldó a la canciller Antonia Urrejola tras la filtración de un audio grabado en una reunión privada donde se criticaba al embajador argentino Rafael Bielsa, el mandatario recalcó que las relaciones con Argentina se mantienen en un buen momento. En información policial, la policía de investigaciones (PDI) detuvo a 18 personas vinculadas al tren de Aragua tras un operativo en la región de Tarapacá, los sujetos fueron formalizados por narcotráfico y asociación ilícita. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncio el envió de 31 tanques a Ucrania avaluados en US $400 millones.