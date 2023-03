En una nueva edición de CNN Prime, junto a la periodista Matilde Burgos, analizamos las noticias más importantes de la jornada: El presidente de la República, Gabriel Boric, descartó presiones de partidos políticos ante el presunto cambio gabinete, el mandatario señalo que no siente presiones y que, “los cambios de gabinete no se anuncian”. En otras noticias, se reducen en más de 90% la presencia de carpas y rucos en el eje Alameda-Providencia, desde el ministerio de Desarrollo Social agregaron que: “Los resultados por cada intervención muestran el mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de más de 4 millones de personas que transitan por estos sectores”. Liceos emblemáticos hacen un llamado a manifestarse para el regreso a clases, desde el gobierno expresaron que aún no ha recibido demandas generales directamente de parte de los secundarios, “tenemos un desafío importante respecto de solucionar algunas problemáticas que enfrentan muchos establecimientos a lo largo del país”. En noticias internacionales, Estados Unidos se enfrenta a la mayor nevada de este invierno, 29 estados del país se encuentran bajo alerta por tormenta invernal.