En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina conversó con la escritora y periodista argentina, Mariana Enríquez, quien se refirió a sus trabajos y a la masividad que sus trabajos han obtenido en los últimos años. “Nunca pensé en mi literatura como algo hermético, que no se pueda leer, me gusta que sea leído, que sea masivo. Me interesa trabajar ahí“, expresó.