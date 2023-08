Claudio Fuentes, analista político y académico de la UDP, habló en Última Mirada sobre los avances y retrocesos del Consejo Constitucional: “Todas las señales apuntan a que estamos repitiendo los errores de la Convención anterior. Hasta el día de hoy ha sido así, salvo que pase algo muy extraordinario que lleve a Chile Vamos a frenar esto de Republicanos y a empezar a conversar con la izquierda y volver a lo que es el anteproyecto. Yo creo que, por el cariz de las enmiendas, va a ser muy difícil. Esto ya no es solamente un cálculo político; yo no veo una amistad cívica básica para sentarse a conversar. Eso está quebrado y si eso no lo tienes, es muy difícil llegar a acuerdos (…). El proceso anterior partió de la desconfianza y hoy día está instalada esa desconfianza en este consejo“.