Se suponía que la primera sesión de la Convención Constitucional se iniciaría a las 15:00 de este lunes, sin embargo, eso no ocurrió debido a que no se cumplían las condiciones técnicas y sanitarias para el funcionamiento en el ex Congreso. En conversación con “Última Mirada”, el constituyente Christian Viera (IND-DC) sostuvo que “esto, que puede ser muy bochornoso, yo creo que no hay que tomarlo a la ligera desde lo que significa el comportamiento del gobierno en esta delicada materia. Yo creo que ha habido una negligencia grave, no tiene ninguna justificación y cuando uno comete un error de tamaña envergadura, alguien tiene que responder y hasta el momento yo no he tenido noticias de que alguien siquiera se haga responsable de esta falta de cuidado”. Con respecto a la propuesta de rectores para que la órgano utilice campus de universidades, señaló que “si se va a hacer, que sea provisorio. Aquí hay una dignidad republicana de la CC que es necesario cuidar”. Finalmente, sobre el contenido a abordar, el constituyente sostuvo que “tengo la impresión de que el sistema presidencial, como lo conocemos, va a cambiar. Lo más probable es que el régimen político cambie, por uno semipresidencial, que son las voces mayoritarias, o uno parlamentario”. Por su parte, el analista internacional Raúl Sohr se refirió a las protestas en Brasil que piden la salida del presidente Jair Bolsonaro.