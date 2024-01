En conversación con CNN Deportes, Carlos Caszely se refirió al fichaje de Arturo Vidal a Colo Colo. El “rey del metro cuadrado” comentó que “Arturo ha sido uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol chileno, eso no se puede discutir. Ahora hay que ver cuáles son las condiciones, cómo vuelve después de su lesión, sabemos que es un tipo muy fuerte, pero una operación a los 35, 36 años no es igual que a los 20 años”. Asimismo, opinó que “él siempre dice que quiere ir por la Copa Libertadores de América. Bonito, es una ilusión muy grande, pero también hay que poner los pies sobre la tierra, no tenemos todavía grandes jugadores para llegar a esos niveles“.