En un nuevo capítulo de CNN Deportes conversamos con Carlos Baeza, abogado representante de las casas de apuestas, sobre los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso y que buscan su regulación. “No estamos de acuerdo con la prohibición, creemos que no hay razón para eso. Sí estamos de acuerdo con regular la publicidad, pero no prohibirla“. Asimismo, aclaró que “aquí no hay clientes, hay contratos de auspicio” respecto a los clubes del fútbol chileno. “Las ganancias de las plataformas no se generan por los resultados de los clientes, sino que por múltiples factores”, concluyó el abogado.