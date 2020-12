El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participó en el encuentro de Visión Económica 2021, convocado por la Sofofa y la Universidad de Desarrollo, donde propuso una hoja de ruta para la reactivación económica. Allí declaró que en este punto hay “una necesidad imperiosa de poner la palabra crecimiento en el centro de nuestro léxico nuevamente. Esta perspectiva futura requiere imperiosamente liderazgo en todos los ámbitos, para salirnos del marasmo de corto plazo que nos inunda, donde está todo centrado en la inmediatez”. Pero también aseguró que “la angustia de la crisis ha generado mucha ansiedad” y que “eso no puede ser que nos gobierne”, haciendo un llamado a “salirse de liderar no por Twitter, sino que pensando en los objetivos del país de verdad, no buscando el aplauso fácil”.