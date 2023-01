En una nueva edición de Conexión Global, junto a Jacinta Molina informando desde Brasil: El ex presidente de ese país, Jair Bolsonaro, reapareció en redes sociales dos días después de convertirse en ex mandatario y a solo cuatro de abandonar Brasil. En un video que fue grabado en Florida, se ve a Bolsonaro hablando sobre su gestión económica, esto con un famoso agente inmobiliario quien le habría ayudado a encontrar una casa durante su estadía en Estados Unidos. Es el primer mensaje del ultraderechista desde que dejó Brasil el viernes pasado, para eludir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva y evadir entregarle la banda presidencial. En tanto, un partido aliado al nuevo Gobierno solicitó al Tribunal Supremo la prisión preventiva del ex mandatario, esto por reivindicar la dictadura militar y distribuir noticias falsas sobre las urnas electrónicas para sembrar dudas sobre el proceso de elección en ese país.