El director de América Solidaria, Benito Baranda, conversó en Última Mirada sobre los cambios que ha atravesado Chile desde el 18 de octubre de 2019 y las demandas ciudadanas que siguen presentes en la previa del plebiscito. “Nosotros tenemos que asegurar, a través de una nueva Constitución, que se respete la dignidad de las personas permanentemente (…) ¿y cómo lo haces permanente? Ensalzando la libertad de las personas, que le encanta a los liberales hacerlo, pero los liberales generalmente viven en la estratosfera, no viven en la realidad porque no están metidos en el territorio donde esa libertad no existe. La gran causa de la privación de libertad sigue siendo la pobreza, y mientras tengamos pobreza y desigualdad, por supuesto la libertad va a ser casi un mito. La libertad la tienes que asociar con un trabajo fuerte con la dignidad de las personas, y esa dignidad la tienes que bajar en enunciados claros, macizos, de respeto a los derechos de las personas. No puedes separar los derechos socioculturales y económicos de los Derechos Humanos. Esos derechos son lo mismo”, planteó.