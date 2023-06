Un estudio desarrollado por el Centro de Estudios Públicos arrojó que cerca del 46% de los puestos de trabajo en Chile estarían en un riesgo medio o alto de ser automatizado por nuevas tecnologías. La economista, María José Abud, quien ayudó a desarrollar este estudio, se refirió a los resultados en conversación con Agenda Económica, asegurado que “en Chile el proceso de automatización ha llegado más lento, pero no esto no implica que no tengamos que prepararnos”.