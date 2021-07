Este jueves comienza la nueva etapa del Plan Paso a Paso, con las modificaciones anunciadas por el gobierno la semana pasada. Entrarán en vigencia avances importantes para el sector de los casinos de juego, un rubro que, tal como el sector hotelero y aeronáutico, se ha visto afectado en el contexto de la pandemia, especialmente con las restricciones de aforo y de funcionar en espacios cerrados, que es precisamente lo que cambia. En conversación con “Agenda Económica”, Ricardo Abdala, presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, sostuvo que han sido US$ 350 millones que la industria ha dejado de percibir, ya que “prácticamente no funcionamos desde marzo de 2020”. “Pudimos operar con intermitencias que al final, sumando, no fueron más de 21 días en total los casinos que operaron”, detalló. Además, sobre la continuidad de este sector, criticó que “la primera discusión que tenemos sobre la mesa es que la autoridad está aplicándonos el procedimiento que se utilizó para los casinos municipales de licitación, lo cual definitivamente no corresponde”.