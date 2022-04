En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención analizamos junto a los convencionales Tomás Laibe (Colectivo Socialista), Pollyana Rivera (Unidos por Chile) y Miguel Ángel Botto (Colectivo del Apruebo) los resultados de las distintas encuestas que posicionan al rechazo en ventaja de cara al plebiscito de salida. Al respecto el representante socialista apuntó a la “desinformación, intenciones maliciosas de sectores de derecha y ciertos gustitos de sectores de izquierda” como factores que han alimentado lo reflejado en los sondeos. Punto de vista con el que no estuvo de acuerdo la convencional de Unidos por Chile quien aseguró que su sector “siempre ha difundido en sus redes sociales que es lo que se aprueba en las comisiones y en el pleno. No subimos cosas que no sean reales”. Por otro lado, el constituyente del Colectivo del Apruebo planteó sentir una “profunda preocupación” ante los resultados de las encuestas”. “Si nosotros vamos con la lógica del 80/20 vamos a seguir imponiendo las mayorías sin conversar con la derecha y eso lo está percibiendo la gente, tenemos que tener la lógica del 60/40 y nadie puede ser excluido”, profundizó Botto.