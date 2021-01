Fuertes rumores corren sobre que Ignacio Briones renunciaría al Ministerio de Hacienda para ser la carta presidencial de Evópoli. El nombre del secretario de Estado comenzó a sonar luego que Felipe Kast descartara competir. Briones estaría esperando que el presidente Piñera salga de la cuarentena para comunicar su renuncia. Su cargo habría sido ofrecido al ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien rechazó la oferta. En ese contexto, Rodrigo Cerda, ex director de Presupuestos, sería la carta para reemplazarlo, comentó el periodista de CNN Chile, Nicolás Paut. Por su parte, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, apoyó su precandidatura: “en una primaria inundada de frivolidad, Briones debe ser el de la seriedad” dijo en conversación con La Segunda.