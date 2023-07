En una nueva edición de CNN Magazine, conversamos con el escritor Andrés Montero, autor del Bestiario de Chile, una obra que reúne tradición oral de los mitos y leyendas chilenas. “Las leyendas en general y los seres mitológicos me encantan porque revelan algo que no podríamos decir de otra forma (…) para hablar de lo que no se puede hablar”, sostuvo.