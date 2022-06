Programa Completo del 17 de junio de 2022 En esta nueva Agenda Económica PM, realizamos un nuevo análisis al proceso constituyente, donde revisamos los conceptos de agua en el borrados de la nueva Constitución. Para eso, conversamos con Rodrigo Weisner, ex director de la Dirección General de Aguas; y con el ex subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals. Programa Completo del 17 de junio de 2022 En esta nueva Agenda Económica PM, donde revisamos el concepto de agua en el borrador de la nueva Constitución. Para eso conversamos con el ex subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals; y con Rodrigo Weisner, ex director de la Dirección General de Aguas.