Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, habló en Última Mirada sobre el nuevo informe anual de la organización y la reforma a Carabineros. “La reforma a las policías sigue siendo necesaria, y no solamente desde una perspectiva de que cumpla con los derechos humanos (…). Estamos teniendo policías que, lamentablemente, no están pudiendo enfrentar los fenómenos delictuales actuales; que son más complejos, violentos. Se requiere más y mejor formación“, explicó.

En ese sentido, señaló que “en las últimas semanas, se ha escuchado mucho que a Carabineros le falta atribuciones o se le ha quitado respaldo. Eso no es así. En los últimos 20 años, no se le ha quitado una sola atribución a Carabineros“.

Y explicó que “el problema no tiene que ver con atribuciones legales, sino con mejorar la gestión y eficiencia policial (…). Lo que se quiere, al parecer, es que nunca rinda cuentas un policía respecto del uso de la fuerza cuando lo hace y eso no existe en ninguna sociedad democrática. No es compatible con un Estado de derecho“.