El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, habló en Última Mirada acerca de la crisis de seguridad y las propuestas de diferentes autoridades de Estado que comprometerían los derechos humanos, por ejemplo, los dichos de Axel Kaiser sobre “correr bala”; la propuesta de Daniel Manouchehri respecto a prohibir la entrada a venezolanos y la idea de la alcaldesa Evelyn Matthei o el gobernador de Valparaíso de reabrir el debate sobre la pena de muerte.

Bustos afirmó que es un deber del Estado dar protección frente a ese tipo de fenómenos que tienen mucha fuerza, pero “lo que no puede ocurrir es que se utilicen recetas que muchas veces no están basadas en evidencia”, por lo que con ese tipo de casos “nuestra organización claramente tiene que, de alguna forma, poner un disco pare, poner un semáforo rojo, diciendo ‘preocupémonos de la seguridad, preocupémonos en serio, pero no de cualquier manera’”.