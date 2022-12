En una nueva edición de Agenda Económica, conversamos con el vicepresidente regional para Latinoamérica y Europa de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, Alfonso García. Sobre la misión que ha trabajado el organismo en Chile, “lo que hemos hecho es reunirnos con clientes del IFC, con autoridades y potenciales clientes, con el objetivo de profundizar nuestras inversiones en el país”, entre sus tres ejes de trabajo destacan la inclusión, sostenibilidad y productividad. Al ser consultado por el panorama económico que enfrenta el país producto al impacto de la crisis sanitaria señaló que “Chile ha tenido un crecimiento y recuperación espectacular después de la crisis del Covid, pero no es menos cierto que la desaceleración de este año es importante, y el que viene pinta mal“, lo cual implica un aumento en la tasa de interés y relantización en la economía, a pesar de este contexto destacó “lo bueno que tiene Chile que no existe mucho en otros países de la región que la situación fiscal está bien balanceada y los niveles de endeudamiento no son tan altos”.