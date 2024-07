Susana Jiménez y alzas en la luz: “Los subsidios deben ser transitorios y se debe ir sincerando los precios”

Conduce: Nicolás Paut, Carolina Urrejola y Fernando Paulsen.

Ante el alza en las cuentas de luz, la vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, comentó en Agenda Económica que “es muy importante conservar las señales de precio”, tanto para la producción como el consumo.

Además, se refirió a la situación de los subsidios para las personas más afectadas por los aumentos de precio: “Yo entiendo la necesidad de amortiguar estas alzas, porque la acumulación de deuda fue tremendamente grande, llega sobre US$ 6.000 millones, pero ciertamente hay que buscar fórmulas transitorias, eventualmente de transferencia directa, como estos subsidios, pero ir sincerando los precios porque o si no vamos a entrar en una espiral de no reconocer los verdaderos puntos de los servicios y eso no es un buen camino”.