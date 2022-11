Comentando el escenario económico para 2023, Sergio Tricio, gerente general de Patrimore, dijo en Agenda Económica que “se ha hablado tanto de la recesión, que probablemente estemos esperándola tan bien, que probablemente no sea tan terrible como mucho la anuncian. Ahora, teniendo en cuenta esto y lo que está pasando a nivel global, de no mediar nada nuevo (…), debiéramos ver una caída importante en la inflación. Eso probablemente en Chile va a ser mucho más evidente hacia el próximo año respecto a otros países, y Estados Unidos en particular, y con todo esto, los mercados se deberían estabilizar y también debiéramos ver una normalización en estas alzas que hemos visto en el tipo de cambio en el último tiempo”.