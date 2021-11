El senador por Arica y Parinacota José Durana (UDI) conversó en Agenda Económica sobre el proyecto del royalty minero que avanzó al Senado. Para el parlamentario, la iniciativa “es un proyecto que no logra el consenso de todos los sectores. Genera una inviabilidad a lo que significa la inversión. Hoy día no sabemos si el precio del cobre está dado por un aumento del consumo en China, por la electro movilidad, ya que los factores no son permanentes”. Además planteó que “entendemos que este proyecto tiene no solo un problema de constitucionalidad, sino que además está generado en que vamos a pasar a tener impuestos que se calculan sobre el margen de utilidad, con impuestos que se van a calcular sobre el precio de compra, sin considerar los costos”.