El jefe de Estudios de Mercado de Capitaria, Ricardo Bustamante, conversó con Agenda Económica sobre los factores de la crisis entre Rusia y Ucrania que afectarían a la economía del país. Bustamante indicó que uno de ellos es “el precio del cobre sin lugar a duda, y eso también va a depender mucho de lo que suceda precisamente con la evolución entre Rusia y Ucrania en estos ataques que ha tenido Rusia, sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas”. En ese sentido, el especialista indicó que “es extremadamente grave que se esté atacando la planta nuclear y que podría generar un daño 10 veces mayor a lo de Chernóbil. Por lo tanto, si llega a pasar que atacan precisamente y vemos una explosión en esta planta nuclear en Ucrania, podría generar una repercusión para otros países y ya no solamente estén dando su apoyo de buenas palabras, de buena crianza, que se ha visto con distintos países y distintas organizaciones mundial, sino que ya empiezan a decir: ‘la verdad es que hay que involucrarse de forma mucho más fuerte’; y eso podría ser ad-portas -ojalá no suceda- de una tercera guerra mundial y allí sí que deberíamos ver caídas muy fuertes de renta variable a nivel transversal, de no ver apreciaciones del dólar y debiéramos ver un efecto un inflacionario mucho más fuerte, porque el petróleo se seguiría disparando y eso nos perjudicaría a la larga a todos nosotros”.