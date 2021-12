El diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Raúl Soto conversó con Agenda Económica sobre la aprobación en general que dio la comisión de Economía a la Ley de Servicios Básicos. El parlamentario indicó que “ante la inacción del Gobierno, nosotros no podemos seguir esperando. La verdad que al ministro de Energía se la ha invitado cuatro veces a la comisión de Economía a poner sobre la mesa una propuesta para solucionar el vencimiento del no pago y también la deuda acumulada, y no hemos tenido, lamentablemente, respuesta. Por lo tanto, decidimos poner este proyecto en votación, que lo que hace es prorrogar por un año más, permitiendo el no corte hasta diciembre de 2022, en las mismas condiciones”. Sin embargo, Soto sostuvo que “obviamente que estamos abiertos a evaluar el día de hoy en la discusión en particular, algunas indicaciones que permitan morigerar la propuesta y hacerla viable”.