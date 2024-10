“Queremos reglas claras y certezas jurídicas”: Pescadores industriales emplazan al Gobierno por nueva Ley de Pesca en Enrede 2024

Conduce: Francisca Bahamondes, Carolina Urrejola y Fernando Paulsen.

Pescadores industriales de la Región del Biobío emplazaron al Gobierno, representado al ministro Nicolás Grau (Economía) por la nueva Ley de Pesca que está siendo tramitada en el Congreso, exigiéndole “reglas claras y certezas jurídicas”.

La acción ocurrió ayer en el Encuentro Regional de Empresas (Erede) 2024, instancia que se llevó a cabo Macrozona Sur y contó con la asistencia del secretario de Estado, mientras que el presidente Gabriel Boric lo hizo vía telemática desde el Palacio de La Moneda.

Fue en ese contexto, cuando Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, se dirigió a Grau en su discurso: “Yo le quiero pedir humildemente, ministro, que piense en el bien de nuestra región. La región y el país que ustedes recibieron hace dos años y medio no es el mismo de hoy”.

“La Región del Biobío sufrió una emergencia socioeconómica que amerita reevaluar las prioridades (…), y hoy día ministro le quiero pedir que no nos quite los patines, y no pensando en nuestra empresa ni en sus dueños, sino que en los miles de trabajadores que dependemos de la pesca industrial. Queremos reglas claras, y certezas jurídicas”, añadió.

