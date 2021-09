El ex subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf conversó con Agenda Económica sobre la fusión entre VTR y Claro Chile para el desarrollo del 5G en el país. “Yo lo puedo denominar como una apuesta comercial novedosa, porque tenemos que pensar que hace muy pocos días se anunció por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que la Contraloría ya había dado luz verde a las concesiones para que se inicie la implementación, no le venta comercial, del 5G en Chile. Eso significa que las empresas que se adjudicaron el espectro ya van a empezar a instalar sus redes, que son necesarias para habilitar en su momento esta nueva tecnología y tener un nuevo mercado”, explicó. El especialista también comentó que “hay que pensar que el 5G, y lo hemos dicho muchas veces, no está pensado simplemente en personas; estamos pensando en dispositivos, en sensores, en sectores productivos. Entonces, es un mercado nuevo el que se abre y eso significa que las empresas están apostando a futuro”.