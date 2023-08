El Fondo Monetario Internacional (FMI) le aprobó a Argentina el desembolso de US$ 7.500 millones. Pablo Lacoste, académico de la Universidad de Santiago (Usach), comentó en Agenda Económica: “De estos US$ 7.500 millones, US$ 4.000 millones van inmediatamente a devolver créditos puentes que Argentina consiguió. Le van a quedar US$ 3.500 millones, pero de aquí a octubre Argentina tiene que hacer dos desembolsos más por US$3.000 millones. O sea, de estos US$ 7.500 millones lo que le van a quedar al gobierno son US$ 500 millones solamente”.

“Es una cifra muy pequeña, pero le permite aguantar hasta las elecciones. Le permite salir del paso, pero de una manera muy acotada. Recordemos que las reservas neta del Banco Central son de US$ 10.000 millones negativas, porque el gobierno se ha estado financiando con el Banco Central. Ha estado gastando. Incluso, no solo lo que tenía el Banco Central como propio, sino el encaje de los bancos”, sentenció.