El ex director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) Maximiliano Santa Cruz cuestionó en Agenda Económica que el pleno de la Convención Constitucional rechazó la norma sobre propiedad industrial. “No veo una coherencia con lo que está pensando el país, lo que han sido los últimos años (en materia estatal), con la discusión que ha ocurrido en el pleno. Yo escuché que el tema de propiedad industrial no había sido discutido suficientemente en la comisión de ciencia, pero no me parece una buena justificación. Esto no puede significar que, si una comunidad no defiende suficientemente un derecho fundamental, esto vaya a quedar fuera. Creo que es responsabilidad de los convencionales haberse dado cuenta de que se está dejando algo fuera que es muy importante y que lo ha sido para la historia de Chile”, afirmó.