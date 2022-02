En una nueva edición de Agenda Económica, Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo, dio detalles de la nueva compañía de alimentos plant based que gestionará con la multinacional Kraft Heinz. En ese sentido, Muchnick precisó que NotCo “no se vende, no se fusiona, no es una adquisición, solamente es la creación de una nueva entidad que trae la tecnología de NotCo a la mesa, que trae la ciencia y trae de el know how de cómo hacer productos plant based y lo pone en la maquinaria, el músculo de distribución, la escala, la fuerza comercial de Kraft Heinz alrededor del mundo. Es lo bueno de las dos compañías en una“.