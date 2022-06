La investigadora y académica de la Universidad de la Frontera (UFRO) Marianela Denegri conversó con Agenda Económica sobre un reciente estudio que reveló que la mitad de las familias chilenas no pueden enfrentar la emergencia económica. En ese sentido, a especialista comentó que, a su juicio, “lo más dramático de los resultados de este estudio, es que nos transparenta brutalmente la falta de derechos sociales que tiene las familias chilenas. Nosotros en Chile no tenemos una política de seguridad social que le dé a las familias un cierto nivel de seguridad de cómo enfrentar una crisis de cualquier tipo, no solo financiera”. “Aquí nos encontramos entonces con familias que ven tremendamente amenazadas su posibilidad incluso de sobrevivencia básica, porque no tienen ingresos suficientes, porque no tienen además asegurada la salud. No tienen asegurado nada”, indicó.